Rio, Bella 'mbriana, The Nightfly... ecco i bellissimi album pubblicati 40 anni fa

Quanti grandi album sono stati pubblicati nel 1982! Quarant'anni fa numerosi artisti internazionali e italiani hanno regalato ai fan dischi che sono rimasti davvero nella memoria e nel cuore. Di seguito una lista. Con tanto di sondaggio tra 5 titoli per invitarvi a scegliere il vostro preferito.

Rio - Duran Duran

Esce nel maggio 1982 e contiene canzoni come la titletrack, "Hungry Like the Wolf" e "Save a Prayer".

Bella 'mbriana - Pino Daniele

Pino Daniele si ispira alla bella 'mbriana, spirito casalingo del folklore napoletano, per questo disco, che segue successi come "Nero a metà" e "Vai mo". Tra le canzoni, "Annarè", "Tutta n'ata storia", "I Got the Blues".

Hello Must Be Going - Phil Collins

Secondo album da solista per Collins. Tra i brani, la celeberrima cover di "You Can't Hurry Love".

Avalon - Roxy Music

E' l'ultimo album del gruppo britannico. con canzoni indimenticabili come la title track e "More Than This".

Thriller - Michael Jackson

E' considerato il disco più venduto nella storia della musica (si parla di oltre 100 milioni di copie vendute). Contiene hit come la title track, "The Girl Is Mine", "Beat It", "Billie Jean", "Human Nature".

1999 - Prince

Primo album di Prince and The Revolution, contiene la hit "Little Red Corvette".

The Nightfly - Donald Fagen

Album capolavoro e anche primo disco interamente in digitale, prende il titolo dal soprannome di un dj molto famoso quando Fagen era giovane: tra le canzoni, "I.G.Y. (International Geophysical Year)", " Ruby Baby", "Maxine, "New Frontier".

Love Over Gold - Dire Straits

Tra i dischi più amati della band, con oltre 10 milioni di copie vendute.

(foto Getty Images)