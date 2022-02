George Michael: le sue 5 canzoni più belle

In Gran Bretagna George Michael è stato protagonista di un sondaggio dedicato a tutti i suoi fan.

L'emittente BBC Radio2 ha chiesto infatti a tutti i suoi ascoltatori di rivelare quale fosse la loro canzone preferita del grande artista, prematuramente scomparso il 25 dicembre del 2016.

La risposta non si è fatta attendere. Anche se è davvero difficile stabilire una graduatoria, i fan si sono pronunciati. E in questo post, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dell'artista, ecco rivelati i risultati (in cui compare anche un brano che a rigor di logica non andava incluso, in quanto firmato Wham!. Ma certo come si può escludere "Last Christmas" da una lista delle canzoni più amate di George?).

