Grammy Award 2022: a chi dareste il premio per l'album dell'anno?

I Grammy Award edizione 2022 sono in arrivo: la cerimonia di consegna degli ambiti premi del mondo della musica si svolgerà infatti il 31 gennaio 2022.

Per questa edizione, la 64°, i candidati sono stati scelti grazie a un voto popolare. Si sono così volute evitare le polemiche degli ultimi anni sulla selezione degli artisti.

Il musicista con il numero maggiore di candidature è a sorpresa Jon Batiste, grande tastierista jazz che il pubblico ha amato anche per la colonna sonora del film "Soul". Sono 8 le candidature per Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R. e 7 quelle di Billie Eilish e Olivia Rodrigo. Solo una candidatura invece per Taylor Swift.

E voi, a chi dareste il Grammy?

Ecco intanto alcune della candidature principali:

ALBUM DELL'ANNO

Jon Batiste - We are

Tony Bennett & Lady Gaga - Love for sale

Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish - Happier Than Ever

H.E.R. - Back of My Mind

Lil Nas X - Montero

Olivia Rodrigo - Sour

Taylor Swift - Evermore

Kanye West - Donda



CANZONE DELL'ANNO

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys & Brandi Carlile

Drivers License - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Leave The Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

REGISTRAZIONE DELL'ANNO

ABBA - I Still Have Faith In You

Jon Batiste - Freedom

Tony Bennett e Lady Gaga - I Get A Kick Out Of You

Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon - Peaches

Brandi Carlile - Right On Time

Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More

Billie Eilish - Happier Than Ever

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

Silk Sonic - Leave The Door Open

MIGLIOR ALBUM POP

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo

MIGLIOR ALBUN POP TRADIZIONALE

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Till We Meet Again (live) - Norah Jones

A Tori Kelly Christmas - Tori Kelly

Ledisi Sings Nina - Ledisi

That's Life - Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas - Dolly Parton

(Foto Getty Images)