Natale, Capodanno o Epifania? La festività che preferite rivela il vostro carattere

L'Avvento scandisce il conto alla rovescia al Natale e alle ricorrenze ad esso correlate. Le festività sono un periodo molto delicato dal punto di vista psicologico, perché ci mettono in diretta comunicazione con i nostri sentimenti più profondi. Sono quelli più nascosti, che, secondo gli esperti, spingono il nostro inconscio verso una festa o verso l’altra, dando quindi una spiegazione razionale a quelle che possono sembrare preferenze senza significato.

Rispondendo a semplici domande, come: durante quale festa ti senti maggiormente a tuo agio? Quale attendi con più piacere? Quale hai già organizzato? scopri la tua tipologia di personalità. La risposta deve essere sincera e questa, è la lettura che ne viene data:

Se è il Natale, significa che sei una persona estremamente legata alle tue radici e attribuisci grande importanza ai rapporti personali. E' in effetti, per eccellenza la festa degli affetti familiari, della vicinanza sentimentale e della solidarietà. Anche nelle famiglie poco religiose rappresenta un pretesto per riunirsi e rinsaldare i legami reciproci d’amore e di affetto, così come il tradizionale scambio di doni.

Se preferisci il Capodanno, vuol dire che sei una persona che ama le novità e le nuove esperienze, che adora cominciare cose nuove e conoscere persone differenti. Sei anche in grado di cogliere tutte le opportunità che la vita ti presenta giorno dopo giorno o anno dopo anno e, per questo motivo, sei in eterno movimento e talvolta puoi essere considerato un po’ superficiale, ma in realtà tendi semplicemente ad annoiarti presto e hai bisogno di nuovi stimoli! La cosa che odi di più è la malinconia: meglio lasciarsi il passato alle spalle e brindare al futuro con un bicchiere di spumante e tanta fiducia!

L'Epifania, invece, rispecchia un animo misterioso e inquieto. Sei una persona attratta dall’ignoto e anche se lo temi, la curiosità di solito ha la meglio. Tant’è che ti spingi spesso in territori insoliti e inesplorati. Per quanto riguarda il tuo rapporto con le tradizioni, celebri solo quelle che ti fanno battere davvero il cuore, ma rifuggi le imposizioni!

