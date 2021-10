Buon compleanno James Bond! Chi preferite tra tutti gli attori che l’hanno interpretato?

Tanti auguri James Bond!

Oggi ricorre l’anniversario della sua prima apparizione, avvenuta il 5 ottobre 1962. L’agente segreto più famoso al mondo si presentò infatti per la prima volta al cinema con “Agente 007 – Licenza di uccidere". Tutti ricorderanno che fu Sean Connery ad interpretare la celeberrima spia e sin da subito il film si rivelò un grande successo.

Da allora di tempo ne è passato, ma i film su James Bond continuano ad uscire al cinema e a richiamare un vasto pubblico che non vede l’ora di scoprire le ultime diavolerie tecnologiche dell’agente segreto con licenza di uccidere e di seguire le sue mirabolanti avventure.

La saga di 007 è ispirata ai libri di Ian Fleming che ne scrisse un romanzo ogni anno dal 1953 fino al 1966. Ma vi ricordate chi sono stati tutti gli attori ad interpretare nel corso degli anni James Bond?

Vi aiutiamo noi: nei primi 5 film della saga fu Sean Connery a prestare il volto a 007 e ancora oggi è forse l’attore più amato dal pubblico. Nel 1969 fu invece George Lazenby a vestire i panni dell’agente segreto riscuotendo uno scarso successo a tal punto che fu richiamato lo stesso Connery nel 1971. Nel 1973 poi l’attore scozzese lasciò definitivamente la saga e il suo posto venne preso da Roger Moore che fu il protagonista di 7 film. Poi fu la volta di Timothy Dalton che però, per varie vicissitudini, incappò nel peggior film di James Bond per incassi e così nel 1995 il ruolo passò a Pierce Brosnan. L’attore irlandese recitò in 3 film lasciando poi il testimone a Daniel Craig.

