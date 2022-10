In treno in Val d'Orcia alla scoperta del tartufo

Un treno d'epoca attraversa i paesaggi della Toscana e i borghi della Val d'Orcia per arrivare alla più antica Fiera del tartufo bianco delle Crete senesi a San Giovanni d'Asso.

L'iniziativa, voluta e realizzata dalla Fondazione FS Italiane, porta il nome del "Treno Natura" che percorre ben 51,2 chilometri lungo la ferrovia turistica della Val d'Orcia chiusa nel 1996. Due i weekend dove si potrà salire a bordo delle antiche carrozze "Centoporte", trainate da una locomotiva rigorosamente a vapore. Segnate in agenda le date: 12-13 novembre e 19-20 novembre.

Il treno, passando tra le province di Siena e Grosseto, regala ai turisti paesaggi mozzafiato. Protagonisti filari di cipressi, boschi di faggio e castagno, colline ricoperte di vigneti e oliveti, ma anche borghi antichi. Un bel viaggio culturale ed enogastronomico con destinazione la Mostra del "Mozart dei Funghi" come lo chiamava il compositore Gioacchino Rossini ovvero sia sua maestà il Tartufo bianco. Un prodotto naturale, raro e prezioso, delizia per i palati. Insieme al tartufo bianco delle Crete Senesi, i visitatori potranno conoscere e apprezzare le altre grandi eccellenze di questo territorio come l'olio extravergine di oliva, il formaggio pecorino, il vino della Doc Orcia, il Brunello di Montalcino, il miele.

(Foto Getty Images)