Tutto il fascino dei treni del foliage

Un treno che si prende solo in autunno: viaggia tra faggi, abeti, larici colorati di rosso, arancione e giallo. Da anni, la ferrovia Vigezzina-Centovalli ha reso spettacolare quello che tutti possiamo vedere: puntando l'attenzione sulla natura.

Attraversa i boschi colorati dal foliage, per 52 km tra Domodossola e l’elvetica Locarno: un biglietto a/r, con la possibilità di una tappa intermedia per scoprire i borghi sulla direttrice alto Piemonte-Canton Ticino lacustre. Per esempio, a Ponte Brolla (dove c’è la meraviglia geologica dell'orrido) a Intragna (sospeso nella foresta) o al santuario di Re. Bello fermarsi per pranzo: a Santa Maria Maggiore, lo chef Gianni Bona al ristorante Le Colonne serve una cucina di ispirazione montana. Buoni anche i piatti tradizionali del Ramo Verde, a Malesco. In treno, la prenotazione del posto a sedere è obbligatoria. I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis.

(Foto Getty Images)