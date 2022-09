Foliage che magia: i luoghi più belli per ammirarlo in Italia

La stagione più bella per immergersi nella natura è senza dubbio l'autunno. I suoi colori e profumi regalano grandi emozioni. Il nostro territorio è pieno di boschi che diventano ambrati. Dal giallo al bordeaux all'arancione la vegetazione diventa ancora più bella. Uno spettacolo, quello del foliage, unico. Perché allora non organizzare una escursione fuori porta?

In Trentino, le Dolomiti di Plan de Corones tolgono il fiato grazie ai boschi del Parco naturale di Fanes-Senes-Braies. Siamo vicino a San Vigilio di Marebbe, nella provincia di Bolzano. A San Secondo di Pinerolo, in Piemonte, c'è da ammirare il Castello di Miradolo dove la natura è ricca di alberi secolari, tra questi anche bambù giganti. Proprio qui dal 2 ottobre e fino al 20 novembre è possibile partecipare a passeggiate guidate, a incontri di pittura e a spettacoli di burattini.

Nelle Alpi Biellesi trovate invece l'Oasi Zegna che propone giri su e-bike e rassegne gastronomiche. Colori avvolgenti e caldi sono i protagonisti della Val d'Ayas in Valle D'Aosta. La cornice è quella dei massicci e ghiacciai del Monte Rosa. Restando al Nord d'Italia, tra il Piemonte e il Canton Ticino, da segnalare c'è la ferrovia Vigezzina - Centovalli con il suo Treno del Foliage per un indimenticabile viaggio dentro l'autunno lungo un percorso di 52 km. Le partenze si possono prenotare dal 15 ottobre e fino al 6 novembre.

Scorci unici e paesaggi da sogno garantiti anche nel cuore della Valsugana, siamo sul Lago di Caldonazzo, in Trentino. Per godersi magnifiche camminate all'aperto la Lombardia offre Bormio e Livigno. Mete ideali per gli sportivi, con grandi pedalate in mountain bike immersi nelle bellezze autunnali. Tra Liguria e Toscana trovate l'Alta Valtaro, nella provincia di Parma, una insenatura appenninica che fiorisce in autunno. All'interno di una riserva di 75mila metri quadrati sono previste escursioni a caccia di castagne e porcini. In Umbria, è il borgo medievale di Campello Alto, non troppo lontano da Spoleto, a garantire emozioni uniche. Grazie anche alla tradizionale ricerca del tartufo, che poi si porta in tavola.

