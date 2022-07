Nella Valle dei Templi un meraviglioso giardino immersivo

A pensarlo e a realizzarlo sono stati l’architetto Guido Meli e la storica dell’arte Giada Cantamessa con l’aiuto dell’Istituto Tecnologie Didattiche del CNR di Genova e dell’Istituto Chiossone, struttura del capoluogo ligure che si occupa di ciechi e ipovedenti. Ad essere interessato è uno spazio di circa duemila metri quadrati che diventerà un luogo totalmente immersivo per ognuno dei nostri sensi: la vista, ovviamente, ma pure l’olfatto, l’udito, il tatto e il gusto. Un percorso dove si potranno ammirare, toccare e annusare fiori e piante, oppure i frutti, che potranno essere anche mangiati mentre si ascolteranno i versi e i suoni della fauna locale.

Stiamo parlando di un giardino immersivo, pensato per essere fruibile da ognuno, a prescindere da eventuali problematiche e disabilità. Un inno all’inclusività, insomma.



E a rendere tutto unico è il luogo in cui si trova: la Valle dei Templi di Agrigento, uno dei posti più belli e amati di tutta la Sicilia. Il comune della città fa sapere che “i percorsi tematici saranno corredati da presidi e dispositivi che dovranno garantire un’agevole accessibilità agli utenti, garantendo il massimo livello di sicurezza e un elevato comfort. Presso il punto di ingresso e lungo il percorso, verranno collocati modelli plastici tattili dei principali monumenti della Valle, completi di tabelle informative in codice braille e con possibilità di ascolto delle informazioni”.

Il progetto è stato cofinanziato dal Ministero della Cultura e dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e rientra nel progetto “Cinque sensi per sette Siti”, pensato e realizzato per valorizzazione i siti UNESCO che si trovano nel territorio siciliano.

