Le piscine panoramiche più belle del mondo

Il sogno di potersi immergere in acque cristalline per sfuggire l'afa e le alte temperature diventa realtà per chi vive in una grande metropoli, grazie all'ingegno di bravi architetti, come a Dubai, Singapore o Bangkok.

Nella città del futuro e dei record degli Emirati Arabi, l'Infinity Pool è la piscina extralusso a sfioro più alta del mondo, con i suoi 95 metri di lunghezza e 16,5 di larghezza. Ha una profondità massima di un metro e venti. Ubicata sul tetto dell'Address Beach Resort, 77° piano, è quasi il doppio di una piscina olimpionica. La vista da qui è davvero spettacolare: spazia sull'isola di Bluewater, Palm Jumeirah, l'arcipelago artificiale The World, la costa di Dubai Marina, il Burj Al Araba e il Golfo Persico, tanto da entrare ufficialmente nel Guinness dei primati. Possono però accedervi solo coloro che hanno più di 21 anni.

Nuotare nell’Aura Skypool, invece, è come fare un tuffo in un’isola, nel cielo di Dubai, con vista a 360°. Nata nello studio di architettura Kokaistudios, si estende su due piani a circa 210 metri di altezza sul grattacielo Palm Tower. "Come un atollo circondato da una laguna blu cristallino", così la descrivono i progettisti.

Con viste elevate della città e situato proprio nel cuore di Orchard Road, l'hotel JEN Singapore Orchardgateway by Shangri-La vanta una piscina a sfioro con un panorama unico su tutto lo skyline dell'isola città-stato. Si vede persino Marina Bay. Ed è proprio qui che il casinò-resort che porta il nome della baia, nonché cuore storico di Singapore, propone una piscina a sfioro lunga 150 metri (nella foto grande in alto). Progettato dall’architetto israeliano-canadese Moshe Safdie, il Marina Bay Sands si compone di tre torri, con un centro commerciale, diversi ristoranti, un museo, un casinò, un centro sportivo e addirittura un teatro. A quasi 200 metri d’altezza e al 57esimo piano, si trova lo Sky Park che comprende l’Observation Deck, cioè la terrazza panoramica, e appunto, la piscina a sfioro.

Bangkok è un'altra delle destinazioni più popolari al mondo. Qui si trova un hotel veramente unico perché, pur essendo di lusso, non cerca di copiare lo stile delle grandi catene occidentali, ma mantiene forte la sua tradizione thailandese. Si chiama 137 Pillars e ha ben due piscine: sul tetto, una al 30° piano, riservata solo a chi alloggia nelle suite, e l'altra, al 27° piano aperta a tutti gli ospiti, che permette di immergersi in acque a sfioro con vista unica sulla capitale thailandese.

