Le 5 spiagge italiane più belle secondo il Guardian

C’è la spiaggia di San Michele a Sirolo, in provincia di Ancona: poi la salentina spiaggia di Punta della Suina, non lontano da Gallipoli; la laziale spiagge di Sperlonga, provincia di Latina. E ovviamente non potevano mancare Sicilia e Sardegna, rispettivamente con la spiaggia di Calamosche nell’Oasi di Vendicari (Siracusa) e con la Spiaggia di Sa Colonia, a Chia (in foto).

Sono le 5 spiagge italiane più belle, almeno secondo il prestigioso Guardian. Non si tratta di una vera e propria classifica – il quotidiano britannico in effetti non stabilisce una spiaggia più bella delle altre – ma di un elenco di 40 località che nella sua interezza comprende anche altri paesi europei o che comunque si affacciano sul Mediterraneo: Grecia, Spagna, Francia, Turchia, Croazia e Albania. A questi si aggiungono il Portogallo e i meno “tradizionali” Olanda, Germania e Irlanda, paesi che non cono certo i primi che vengono in mente se li metti in correlazione con la parola “spiaggia”, ma che hanno pure loro chilometri e chilometri di coste.

Tornando all’Italia, da segnalare che il Guardian ha inserito nel suo elenco spiagge con caratteristiche diverse tra loro, da quella classica sabbiosa a quella con ciottoli, da quella chiusa da promontori rocciosi a quella ampia e chiusa alle sue spalle da fresche pinete.

(Foto Getty Images)