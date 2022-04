Romantici e storici: i treni più belli per scoprire le bellezze del nostro paese

Ripartono i treni storici della fondazione FS a bordo dei quali i viaggiatori scoprono luoghi inediti, ricchi di storia e di cultura, ma anche di arte, folklore e di gastronomia, viaggiando su tratte ferroviarie in disuso da tempo, tra colline, lungolaghi, prati fioriti, siti archeologici e borghi antichi.

Sono diversi i treni recuperati per una nuova forma di turismo ‘slow’ e sostenibile, che permette di viaggiare in tutta la Penisola: dalle colline delle Langhe ai monti dell’Abruzzo, fino ai siti archeologici più importanti della Campania.

In Piemonte c'è il Treno del Sacro Monte che viaggia da Novara a Varallo: piccola perla della Valsesia dominata dall'imponente Sacro Monte di Varallo, è patrimonio Unesco. C’è poi il Treno del Monferrato, nella rinomata terra di vini.

In Lombardia, con il Lario Express si visitano le sponde del lago di Como; con il Sebino Express, invece, partendo da Milano, si raggiunge la sponda bergamasca del lago d’Iseo.

La Regione Marche ha rimesso in moto uno dei numerosi "rami secchi" delle ferrovie italiane, come la Pergola-Fabriano, con corse tematiche a fini didattici e quelle dedicate al principe delle specialità locali: il tartufo.

Con la Transiberiana d’Italia, ferrovia turistica che si inerpica sulla Majella d’Italia, tra Sulmona e Carpinone, si scoprono le meraviglie naturali dell’Abruzzo. Nel Lazio, spicca il treno storico "In viaggio sulle tracce di Pio IX". In Campania, dal cuore di Napoli, con il Reggia Express si raggiunge la Reggia di Caserta, mentre con Archeotreno Campania si possono esplorare le suggestive aree archeologiche di Pompei e Paestum.

In Puglia si viaggia da Gagliano per Tuglie e Lecce. In Calabria il Treno degli Dei lambisce i borghi di Pizzo, Scilla, Bagnara. In Sicilia ci sono la Ferrovia dei Templi di Agrigento e la splendida Ferrovia del Barocco, tra Siracusa, Noto, Scicli e Ragusa. Infine, a bordo del trenino verde, si può vivere la Sardegna più autentica e tradizionale.

