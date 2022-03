Fioritura dei ciliegi: le più belle da ammirare in Italia

La fioritura dei ciliegi è uno dei fenomeni più belli da vedere, tra marzo e aprile, con l'arrivo della primavera.

Non serve andare in Giappone se si vuol godere il tripudio di colori e profumi. In giro per l'Italia sono numerosi i luoghi da raggiungere per ammirare l'Hanami (che appunto in giapponese indica la fioritura dei ciliegi).

A Vignola (Mo), dal 28 marzo al 5 aprile, c’è la Festa dei ciliegi, una perla che arricchisce la valle del Panaro. A Roma, due le location che impreziosiscono con la fioritura l’ingresso della bella stagione: l’Orto botanico e il Parco del laghetto all’Eur.

Non è da meno Milano: la sua collinetta artificiale ricavata dai detriti per la ristrutturazione dell'Hangar Bicocca ha un parco da 800 alberi (tra cui una vasta collezione di ciliegi). A Pedaso, nelle Marche, un bosco ad hoc nell’agriturismo ‘La contea dei ciliegi’. Tra i vigneti della strada del vino Soave, in aprile, i ciliegi regalano uno spettacolo unico: le colline venete si tingono di bianco.

A Scandicci (Fi), c'è una strada circondata da alberi di ciliegio. Nel comune di Mason Vicentino, a Pasquetta si tiene la Marcia del ciliegio in fiore. A Pecetto (To), appuntamento ad aprile per la camminata tra i ciliegi: un percorso bucolico, per ammirare lo spettacolo. A Villanova (Pc), i ciliegi in fiore si possono vedere sul torrente Arda e lungo il corso dell’Arda Vecchia. A Novara un enorme ciliegio in fiore segna l'arrivo della primavera vicino al mercato coperto. Anche Ferrara ha il suo ciliegio, custodito nel monastero di Sant’Antonio in Polesine.

(Foto Getty Images)