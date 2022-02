E' questo l'edificio più bello del mondo

La struttura è composta da una grande ellissi che rappresenta l'umanità, ellissi appoggiata su una collinetta verde in rappresentanza della Terra. Gli spazi vuoti appresentano l’ignoto. Il tutto in un palazzo che è alto 77 metri e diviso in 7 piani.

Quello che vi abbiamo appena raccontato è la nuova grande attrazione di Dubai, accanto alla vela del Burj Al Arab ed il grattacielo Burj Khalifa.

Si tratta del nuovo Museo del Futuro presentato dal ruler della metropoli nonché primo ministro degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Una nuova struttura iconica che trova spazio nei pressi delle Emirates Towers sulle cui parete troveranno spazio anche 14mila metri quadrati di scritte in arabo. Al suo interno la tecnologia è la protagonista assoluta, in tutte le sue forme e in tutti i campi di applicazione, dalla spiritualità al cambiamento climatico.

