Ecco la linea ferroviaria più romantica d'Italia

Non solo è la tratta ferroviaria più panoramica d'Italia, ma salire a bordo di questo treno è anche l'esperienza più romantica immaginabile: si tratta della Vigezzina Centovalli, ferrovia a scartamento ridotto che svolge il servizio tra Domodossola e la svizzera Locarno.

La linea di questo particolare treno si snoda tra la Val Vigezzo, conosciuta come la Valle dei Pittori per la storica presenza di paesaggisti e ritrattisti, e le Centovalli: per concludersi nel Canton Ticino.

Il percorso attraversa un territorio di bellezza assoluta e di altissimo valore ambientale e paesaggistico. Insuperabile lo spettacolo del foliage, quando la stagione lo consente.

(foto Getty Images)