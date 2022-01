La città che spegne le luci per ammirare il firmamento

Non riusciamo più ad ammirare la bellezza di un cielo stellato: per questo la città olandese di Franeker ha detto di sì al progetto ‘Guardare le stelle’, del designer e attivista ambientale Daan Roosegaarde (condotto in collaborazione con Unesco-Paesi Bassi). E allora si è spenta, rinunciando per un po’ a tutte le luci superflue.

Più dell’80% della popolazione mondiale vive sotto cieli inquinati dalla luce, una barriera che ci impedisce di sperimentare la bellezza dell’universo. L’inquinamento luminoso è un problema ambientale molto serio, che crea problemi agli animali e quindi agli equilibri precari del pianeta.

Il progetto è una collaborazione tra residenti, governo e aziende per spegnere tutte le luci domestiche, i cartelloni pubblicitari e i lampioni non essenziali. Rimuovendo questo inquinamento luminoso su scala urbana, ‘Guardare le stelle’ consente a tutti di sperimentare di nuovo la magia del firmamento. La sicurezza pubblica viene garantita in stretta collaborazione con le autorità. Franeker ha aderito a dicembre, ma l’iniziativa punta a viaggiare in città come Leiden, Sydney, Venezia, Stoccolma e Reykjavik. Kant definiva una certezza ‘Il cielo stellato sopra di me’: peccato non vivesse in questo mondo di luci artificiali.

(Foto Getty Images)