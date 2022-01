Amare l'inverno si può: ecco come

"Non è una questione di cattivo tempo, ma di cattivi vestiti". Recita così un antico proverbio che arriva dalla Norvegia, uno dei paesi nordeuropei abituati a convivere con l'inverno, una delle stagioni meno amate da tutti ,ma che in realtà può renderci felici. Come? Basta cambiare atteggiamento, come ha fatto ad esempio il popolo norvegese.

La loro filosofia, che si traduce nel termine Koselig, è stata studiata dallo psicologo Kari Leibowitz, laureatosi alla Stanford University. Test psicologici condotti tra gli abitanti di Tromsø, una delle città più a nord della Norvegia, rivelano come nonostante le poche ore di luce quotidiane e le temperature basse, siano sereni e soddisfatti.

Assaporare l'inverno è la chiave di tutto. Serve trascorrere più tempo all'aria aperta. Fondamentale è il contatto con la natura. Uscire dal caos cittadino, o anche solo fare una passeggiata in un parco, aiuta moltissimo se stessi e a rigenerare mente e spirito.

"Le persone considerano l'inverno come un qualcosa di cui godere e non da sopportare - spiega Leibowitz al The Guardian. Non solo, ma i forti legami sociali, gli amici e la famiglia aiutano molto". Gioire delle piccole quotidianità sono al centro di altre filosofie di vita. In Danimarca si segue l'Hygge molto improntata sul vivere bene anche da soli, anche in inverno. In Svezia invece si chiama Lagom ed è il vivere una vita equilibrata, senza eccessi in nessun senso. La Scozia invece segue il Coorie. Ovvero: godersi la vita tra cottage, mare del Nord, una serata la pub con gli amici o davanti al camino se fuori c'è la tempesta. Amare le brutte stagioni si può.

