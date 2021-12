Dove viaggeremo nel 2022

Attendiamo tutti il momento di poter tornare a viaggiare.

Ebbene, il rifiorire delle partenze sarà legato: alla flessibilità di poter disdire le prenotazioni (33%), di riprenotare gratuitamente (32%), di non perdere i soldi spesi (42%). Lo certifica un’indagine di Booking.com.

A beneficio di chi già pianifica le trasferte, c’è poi la classifica di Lonely Planet - Best in Travel: sulle mete ispirazionali. Ce n’è per tutti i gusti: isole Cook (tra Nuova Zelanda e Hawaii) con la più grande riserva marina del mondo; Nepal, con 12 parchi nazionali e colline terrazzate (in una visione del mondo fatta di preghiera e liturgia); Ruanda, patria dei safari sostenibili.

Ancora, le suggestioni di: Giordania, Australia, Svalbard, Grecia e Giappone. I più originali si fanno attrarre dalle località di interesse emergente: come Lodz, città industriale ex comunista diventata un vivace snodo culturale. E in Italia, le imperdibili offerte di tesori nascosti: Rosazza, borgo misterioso in alta Valle Cervo (Bi); Biassa, nelle Cinque Terre.

Gli amanti dell’armonia con la natura, visitino il Rifugio del Mare di punta Giglio: nel parco di Porto Conte. Per chiudere, Cospaia: fu mini-repubblica fra Toscana e Umbria, tra il 1441 e il 1826: quando venne inglobata dallo Stato Pontificio. Oggi non è nemmeno municipio, ma una frazione.