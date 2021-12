Torna la magia dell'Orient Express

Con le parole Orient Express l’immagine che ci viene in mente è un lusso da Belle Epoque, uomini e donne vestiti elegantemente e con l’immancabile cappello. Magari la figura del leggendario ispettore Hercule Poirot. E di sicuro un treno, un bel treno.

Perché l’Orient Express quello era, un treno di lusso fondato circa 150 anni fa che univa Parigi all’allora Costantinopoli. Ora quel treno tornerà in vita



Nel 2023 sei treni di lusso collegheranno Roma a Istanbul, Spalato e Parigi, attraversando 14 diverse regioni italiane. Un Orient Express particolare, che sarà ribattezzato – per la precisione – “Orient Express La Dolce Vita”.

Ogni convoglio sarà composto da 12 cabine Deluxe, 18 Suites e 1 Honor Suite, con tutti i servizi annessi e connessi. I vagoni correranno su circa 16mila km di binari, di cui 7mila non elettrificati.

Viaggi che saranno all’insegna della non velocità, della scoperta dei territori attraversati e – ovviamente – del lusso.

(Foto Getty Images)