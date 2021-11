Ecco dove si trova il cielo stellato più bello d'Italia

Non se ne parla mai, ma uno dei più grandi sprechi energetici che avviene tutti i giorni nel nostro paese riguarda l’illuminazione notturna. Qualcuno ha calcolato che circa il 30% dell’energia elettrica utilizzata nelle ore più buie viene letteralmente sprecata.

E questo per quanto riguarda l’aspetto economico/energetico, ma questo sconsiderato utilizzo di luci ha un altro effetto, quello cioè di aumentare a dismisura l’inquinamento luminoso, cosa che ci impedisce di ammirare le stelle e la volta celeste. Per poterle vedere bene bisogna recarsi in luoghi molto isolati o comunque molto lontani dai centri abitati. Ad esempio a Isnello, in provincia di Palermo. Perché questa piccola località sulle Madonie ha il vantaggio di poter ammirare il cielo stellato più bello d’Italia.

A dichiararlo è l’iberica Fundación Starlight dell’Instituto de Astrofísica de Canarias, che ha assegnato la certificazione internazionale Starlight Stellar Park all’area del locale Parco Astronomico Gal Hassin e della Chiesa Santissima Annunziata.

Ottenere quel riconoscimento non è semplice: la valutazione infatti risponde a criteri piuttosto rigidi e deve superare i controlli incrociati dell’Unione Astronomica Internazionale, dell’UNESCO e dell’Organizzazione Mondiale del Turismo Unwto.

Senza dimenticare che le Canarie, sede della Fundaciòn, possono vantare tra i cieli notturni più limpidi del mondo assieme a Namibia, Cile, Hawaii e a pochi altri luoghi.

(Foto Getty Images)