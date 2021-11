Le meravigliose opere d'arte create con le foglie cadute dagli alberi

Per chi negli anni 90 aveva era almeno adolescente il nome di Osijek può non essere del tutto sconosciuto. E’ una città croata, non lontana dai confini con Ungheria e Serbia. Nella prima metà di quella decade fu uno dei principali teatri di guerra tra le forze contrapposte dei paesi che formavano l’ex Jugoslavia.



Ora da quelle parti la situazione è decisamente più tranquilla (non in Bosnia Erzegovina, ma quella è un’altra faccenda) e se siamo qui a parlare di Osijek è per merito di Nikola Faller, un artista che ha dato vita al progetto Slama, con cui crea opere utilizzando le foglie cadute dagli alberi. Una espressione artistica che il diretto interessato ha definito Land Art.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Slama Land Art (@slama.land.art)



Come funziona? Facile: Nikola, armato di rastrello, raccoglie le coloratissime foglie che d’autunno cadono dagli alberi, le compone e poi le fotografa dall’alto con l’aiuto di un drone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Slama Land Art (@slama.land.art)



Il suo progetto però abbraccia anche le altre stagioni: in inverno sfrutta neve e ghiaccio, con cui dà vita a delle sculture, in primavera “passa” ai prati mentre d’estate si dedica alla paglia e alla sabbia bagnata.

Insomma, a Osijek ogni stagione ha l’arte che si merita.

(Foto Getty Images)