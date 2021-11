Arrivano le panchine felici

Simbolo di stanchezza e di riposo, di pausa, sosta e attesa, ma anche simbolo di solitudine e di problematiche esistenziali. Lei, la panchina, del parco o dei giardinetti sotto casa, in Polonia, diventa "un'area felice", per poter chiacchierare tra estranei e dimenticare "l'isolamento" sociale.

E' così che a Cracovia, è stata inaugurata Gadulawka (che significa chiacchierone"), la prima panchina "Happy to Chat", che, con il suo design attraente e il suo speciale cartello verde, invita i passanti a sedersi e ad iniziare una conversazione. "Sit here if you don’t mind someone stopping to say hello", scritto in inglese, ebraico e polacco, è l’esortazione della panchina.

️ "Chodź, usiądź, pogadajmy!"



Pierwsza w #Krakow.ie i pierwsza w Polsce "#Gaduławka" / #HappyToChatBench.



Chcesz porozmawiać i poznać innych? Po prostu usiądź na ławce i zaczekaj aż ktoś dołączy!@JCCKrakow @krakow_pl pic.twitter.com/THMZxqJ0Hd — Kraków (@krakow_pl) September 23, 2021

L'idea è venuta ad Allison Owen-Jones, che passeggiando per Cardiff, si è trovata in difficoltà nell’iniziare una conversazione con un uomo che sembrava solitario. Nella paura di creare imbarazzo o di dire qualcosa di inappropriato, Owen-Jones si è resa conto che al giorno d’oggi è particolarmente difficile rompere il ghiaccio con gli sconosciuti, quindi ha pensato: "Sarebbe carino se esistesse un modo semplice per far sapere che si è aperti al dialogo. Così, mi è venuto in mente di provare un cartello che lo facilitasse. Non volevo che suonasse troppo vulnerabile quindi ho scritto: Happy to chat bench. Sit here if you don’t mind someone stopping to say hello! A Cracovia, all’inaugurazione della panchina, ha insistito su come non si possa mai sapere a cosa può portare un semplice "buongiorno".

Il progetto è stato poi lanciato dall'imprenditore britannico Richard Lucas, sostenuto da Fulco, azienda che si occupa di arredamento urbano e, da Magdalena Blyskosz, fondatrice di Open Coffee Youth. "Il suo scopo è quello di combattere la solitudine e ricostruire un senso di comunità. Queste panchine costano poco, ma hanno un impatto incredibilmente positivo sulla società", spiega Lucas.

Il problema dell’isolamento sociale, in Polonia, è del resto, molto sentito. Secondo un report dell' ente benefico Szlachetna Paczka, una persona su tre, over 75 vive da sola, fascia di età che, è stato rilevato, ha livelli di contatto sociale molto bassi se paragonati ad altre.

Le prime panchine con il segnale verde sono nate a Cardiff e, si sono diffuse lentamente in altri paesi. Ora si trovano nell’Ovest Europa, negli USA, in Australia e in Nuova Zelanda.

(Foto Getty Images)