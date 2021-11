La Casa dei Libri: la dimora d'incanto per tutti gli amanti della lettura

Una delle cose più curiose e singolari del paesaggio italiano si trova in provincia di Belluno: la Casa dei Libri di Tambre in Alpago. Costruita dallo scultore del legno Livio de Marchi, è diventata un'attrazione. Staccionata fatta di matite, il cancello è un grande paio di occhiali, la struttura in legno intagliato come libri uno sull'altro, il tetto è un libro aperto, il comignolo una penna.

Da Venezia, un'ora e mezza di strada. Una volta arrivati a Sant'Anna d'Alpago, si percorrono: via Cansiglio, via Monte Colombera e via Monte Cavallo. Alla fine della strada, dopo cinque minuti di cammino, c'è lei. Anche all'interno, appare assai scenografica: stufa e caminetto scolpiti nel legno, tavolo e sedie a forma di libri. Bellissimi pure i dintorni, a farle da scrigno: il lago di Santa Croce, il rifugio Semenza, il Cansiglio e l'area boschiva, il Bus de la Lum e il villaggio dei Cimbri. E scendendo verso Vittorio Veneto, vale la pena di fare una sosta alle Grotte del Caglieron: veramente suggestive.