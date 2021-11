In viaggio per i mercatini di Natale con l'affascinante treno storico

Quale modo migliore per avvicinarsi a uno dei periodi più magici dell’anno, se non andare ai mercatini di Natale di Trento? Non solo… è possibile andarci con un mezzo davvero speciale: un treno storico della Fondazione FS Italiane!

Partenza alle 8.20, il 5 dicembre, da Milano Centrale: una locomotiva elettrica d’epoca con carrozze della serie 45.000, quelle verniciate di marrone con all’interno gli scompartimenti da otto posti, e di tipo UIC-X degli Anni 60, vi porterà a Trento.

Giunti a destinazione, accompagnati dalle guide dell’associazione “Ferrovie Turistiche Italiane”, vi troverete subito immersi nell’atmosfera natalizia, con i suoi magici colori, e potrete far visita al mercatino di Natale.

Una grande esposizione che si tiene nel centro storico da circa trent’anni, organizzata in due piazze, accompagnata da musica itinerante, degustazioni di specialità gastronomiche e diverse attrazioni a tema.

Alle ore 17.00 tutti in banchina: è prevista la partenza del treno di ritorno da Trento a Milano Centrale.

(Foto Getty Images)