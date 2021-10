Il turismo spaziale è in arrivo in Italia

In questo momento di grande attenzione e curiosità nei confronti del turismo spaziale, in pochi sanno che l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sta lavorando in questo senso dal 2018 e che si sta lavorando alla costruzione di uno spazioporto nazionale a Grottaglie, in Puglia, ora in fase di consolidazione.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha approvato il regolamento per l’esercizio dello spazioporto, che sarà pronto per ospitare i primi decolli dal 2023. Questo può avvenire anche grazie a una partnership tra l’Altec (Aerospace Logistics Technology Engineering Company), un’azienda controllata dall’ASI, e la Virgin Galactic di Richard Branson.

L’obiettivo è molto ambizioso: organizzare una vera e propria vacanza turistica spaziale di qualche giorno e non un “semplice” volo suborbitale di pochi minuti.

David Avino, amministratore delegato di Argotec (azienda di ingegneria aerospaziale) ha affermato ad Adnkronos: “In Italia abbiamo tutta la filiera completa per pensare a una ‘vacanza spaziale’: siamo muniti di sistemi per il confort, tecnologie spaziali avanzate, moduli per la permanenza in orbita”.