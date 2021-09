Foliage: i boschi italiani dove ammirare gli spettacoli più belli

E’ un momento dell’anno che non dura molto, giusto qualche settimana, ma che è magnifico. Per la bellezza e per i colori. Stiamo parlando di quella breve stagione in cui in montagna l’estate cede il passo all’autunno, quello più moderatamente fresco e che consente passeggiate senza grosse difficoltà, almeno per quanto riguarda le temperature. Intendiamoci: in montagna bisogna sempre fare attenzione, anche a luglio, ma insomma, ci siamo capiti, no?



E’ la stagione in cui il verde si trasforma in rosso, arancione e giallo, una esplosione di colori magnifica e non paragonabile nemmeno a quanto avviene al ritorno dei primi tepori primaverili.

L’Italia è un paese attraversato in gran parte da colline e montagne e quindi offre scorci imperdibili, luoghi da andare assolutamente a vedere, proprio in quelle pochissime settimane che regalano quello spettacolo naturale: dal Parco dello Stelvio, a cavallo tra Lombardia e Trentino Alto-Adige, al Parco Nazionale più antico d’Italia, quello del Gran Paradiso, e – andando verso sud – dalle foreste del casentino ai boschi umbri, dal Gran Sasso alla Sila.

Una sola parola: imperdibile.

(Foto Getty Images)