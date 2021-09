Arriva il Giardino dei Ghiacciai

I ghiacciai sono una specie di lente di ingrandimento dell’andamento climatico dell’ambiente in cui si trovano: una diminuzione di mezzo grado delle temperature medie, ad esempio, si traduce in un ingrandimento dei ghiacciai anche di qualche centinaio di metri, e viceversa in caso di diminuzione di quelle temperature. Sono variazioni visibili a occhio nudo.

Viviamo in un'epoca di riscaldamento globale, con i ghiacciai che sono quindi in grande sofferenza. Non stupisce perciò che Legambiente abbia fatto sapere che i circa 90 ghiacciai del Parco Nazionale del Gran Paradiso in meno di due secoli hanno perso il 65% circa della loro superficie. Sono passati da poco meno di 90 km quadrati a meno di 30.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema proprio Legambiente ha dato il via al progetto “Il Giardino dei Ghiacciai”. Si tratta di un sentiero in Valnontey (una valle secondaria della Val di Cogne, in Valle d’Aosta), con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano e il contributo di FroSTA, azienda del settore dei surgelati. Lungo il percorso si potrà ammirare l’opera “Segnali dal Corpo Glaciale”, realizzata da Andrea Caretto e Raffaella Spagna, composta da cinque coppie di oggetti, in roccia e bronzo.

(Foto Getty Images)