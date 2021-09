Tutta la magia dell'Oceano in murales mozzafiato

"Una goccia di vernice può creare un oceano di cambiamento". E' questo il motto dell’iniziativa che porta gli oceani nelle strade di tutto il mondo.

Si tratta di murales, stupendi, realizzati finora in 17 paesi da più di 400 diversi artisti, dagli Stati Uniti all’Australia, dall’Indonesia al Vietnam, con l'obiettivo, concreto, di salvare gli oceani.

Nasce dal progetto "Sea Walls: Artists For Oceans" della PangeaSeed Foundation, organizzazione senza scopo di lucro delle Hawaii, che attraverso l’arte, intende sensibilizzare le persone sui temi ambientali e in particolare sulla critica situazione degli oceani.

"L’enorme numero di persone sul nostro pianeta sovrappopolato che utilizzano e dipendono dal mare, e le pratiche a volte poco sagge che adottiamo, hanno creato molti problemi come la pesca eccessiva, l’inquinamento, l’acidificazione degli oceani, la perdita di biodiversità e il degrado degli habitat marini. Rischiamo di perdere proprio gli ecosistemi da cui dipende così strettamente la nostra sopravvivenza", recita la didascalia-appello dell' organizzazione.

Le opere, realizzate con vernici ecologiche, raffigurano le bellezze e le meraviglie del mondo marino, come la fauna tipica dei mari, il legame tra l’uomo e la natura e altre immagini evocative in grado di far riflettere sulla necessità di salvaguardare e proteggere le nostre acque.