A forma di cuore, palma, mezzaluna: le isole che fanno sognare

La pareidolia è la tendenza istintiva e automatica del nostro cervello a trovare strutture ordinate e forme familiari in immagini all'apparenza disordinate. Avete presente quando guardiamo una nuvola e pensiamo "quella sembra proprio un cavallo...".E' che siamo fatti così, cerchiamo istintivamente degli schemi dentro ai quali sappiamo minimamente muoverci. Secondo alcuni antropologi ci portiamo dietro questa cosa da decine di migliaia di anni, quando - ad esempio - dovevamo riconoscere pericoli nel folto della vegetazione...Però ci sono somiglianze che sono innegabili. Prendiamo ad esempio alcune isole e isolette: se fotografate dall'alto hanno forme bizzarre o che ci ricordano davvero qualcosa.

Tipo Galešnjak, in Croazia, che è un cuore quasi perfetto.

Un cuore lo ricorda (tantissimo) anche Ilhéu de Vila Franca do Camp, che si trova nel cuore dell'Oceano Atlantico, nell'arcipelago delle Azzorre.

Ma torniamo vicino a casa nostra, sempre in Croazia, dove in Istria troviamo Gazza, che sembra un pesce.

Siete affascinati dalle mezzelune? Allora guardate Santorini o la decisamente più lontana Molokini (in foto), un'isoletta che si trova alle Hawaii (sia Santorini che Molokini sono di fatto quello che rimane di due crateri).

Altri esempi: la tailandese Koh Srichang sembra un delfino mentre Horse Shoe Island, in Myanmar, è un ferro di cavallo, come dice il nome.

Insomma, isola che vai e forma che trovi.

(Foto Getty Images)