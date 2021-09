Torna il treno del foliage: ed è subito magia

In autunno il percorso della Ferrovia Vigezzina diventa un quadro multicolore, tra Piemonte e Canton Ticino, con i boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Un'esperienza da non perdere, con il "Treno del foliage", che con i suoi 52km collega i due capolinea: Domodossola e Locarno, offrendo vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori della stagione.



La parola d’ordine è lentezza, perché oggi nella fretta della vita quotidiana spesso non ci si ricorda di rallentare, fermarsi, alzare gli occhi e godersi le piccole cose belle che la natura ci offre. Il lento treno bianco e blu della Centovalli Vigezzina, inaugurato nel 1923, consente di farlo. In circa due ore, attraversa, 83 ponti e 31 gallerie passando tra le valli, i boschi e i piccoli borghi di montagna. Dal finestrino del treno, si possono ammirare le cime più alte fino ai 2.000 metri.



E poi ovviamente da visitare, ci sono i due capolinea: Domodossola, sul lato italiano, che racchiude nel suo centro storico un gioiello architettonico come Piazza Mercato, i musei e i ristoranti tipici del centro cittadino. E Locarno, l’elegante cittadina svizzera sul Lago Maggiore con i suoi filari ambrati dove si coltivano i vitigni di Merlot.



E' possibile effettuare una sola fermata intermedia (all’andata o al ritorno), per poter visitare anche una delle pittoresche località che costellano il percorso ferroviario. Potreste approfittarne per visitare il maestoso Santuario di Re o il meraviglioso borgo di Santa Maria Maggiore. O ancora, nella parte svizzera del percorso, le località di Intragna e Verdasio, da dove, partono tre funivie per raggiungere le alte quote e ammirare i colori del foliage da un punto di vista privilegiato (il prezzo della risalita con le funivie è escluso dal biglietto del Treno del Foliage e può essere acquistato direttamente alla partenza).



Le vendite del biglietto speciale, partiranno il prossimo 13 settembre, valido uno o due giorni, include un viaggio di andata e uno di ritorno sull’intera linea. Obbligatori la prenotazione del posto a sedere e l’eventuale supplemento panoramico. I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis.