I 100 luoghi più belli del mondo: anche tre posti italiani in classifica

Venezia, Sicilia e Toscana, sono tra i cento luoghi più belli del mondo omaggiati dal Time, che, per il terzo anno, stila un elenco di quelle che ritiene le eccellenze del pianeta Terra: "The World’s 100 Greatest Places of 2021". Il magazine statunitense, ha interpellato tutti i suoi collaboratori sparsi per il mondo, per scegliere città, regioni o interi Paesi dalla bellezza unica, per i paesaggi, la natura, ma anche per storia e cultura.

L' Italia è venuta così a trovarsi nella lista di luoghi da sogno. Regina del Bel Paese resta per Time, Venezia, definita "un'icona del futuro", premiata per la resilienza, la capacità di superare le difficoltà e ripensarsi in vista di un futuro sostenibile.

La Sicilia, omaggiata per la sua "storia in riva al mare". Non solo spiagge meravigliose e acque cristalline, ma anche, siti archeologici, templi greci e, antiche ville lussuose.

Nell' elenco anche la Toscana degli "Uffizi diffusi". "Molto del fascino della regione, è costituito dal suo essere senza tempo, quindi quando succede qualcosa di innovativo, come il progetto "Uffizi Diffusi del 2021, c’è da prendere nota" , spiega il Time. Nata da un’idea del direttore Eike Schmidt, l’obiettivo è quello di diffondere le opere rinascimentali, ma anche di fare conoscere alcuni borghi antichi, come Poppi e Montespertoli.

"Abbiamo il privilegio di abitare una galleria a cielo aperto e come amministratori abbiamo il dovere di valorizzare al massimo questo immenso patrimonio che la natura da un lato, e l’ingegno, il genio e la maestria dei nostri padri dall’altro, ci hanno lasciato. Ottenere un riscontro di livello internazionale e di prestigio come quello appena ricevuto da Time è la conferma del grande valore di questa proposta", commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Tra i 100 luoghi, ci sono grandi capitali e metropoli: da Atene a Parigi, da New York City a Pechino, dal Cairo a Madrid, da Sydney a Berlino. Così come interi Stati (Costarica, Grenada, Belize, Singapore) e addirittura un continente, l’Antartide. E poi parchi nazionali, come Chimanimani in Mozambico, Khao Yai in Thailandia o Kruger in Sudafrica, laghi (dal Khovsgol della Mongolia al Kivu del Ruanda), monti (i Carpazi meridionali della Romania), deserti (il Negev in Israele) e isole (Benguerra in Mozambico o le FarOer).