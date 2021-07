Dormireste mai in un faro? In Italia si può, ecco dove

Desiderate una vacanza esclusiva e emozionante? Avete mai pensato di dormire in un faro? Se non ci avete mai pensato, sappiate che in Italia si può fare.

Relax, solamente il dolce rumore del mare e il verso dei gabbiani a tenervi compagnia: ecco quali sono le peculiarità dello scegliere un soggiorno così particolare. In Italia sono ben 161 i fari attivi della Marina Militare e sono tutti funzionanti, ma non in uso. Infatti, molti, a causa delle loro strutture fatiscenti, sono stati messi in vendita. A volte, anche a pochi euro, se il nuovo proprietario si prende l'impegno di ristrutturarlo.

Ma altri fari, invece, sono stati già risistemati e trasformati in luoghi da sogno. E' possibile trovarli in Sardegna, in Sicilia e anche in Toscana.

Per chi, invece, desidera godere di un panorama da mozzafiato, anche solo con una visita, può optare per i numerosi fari italiani aperti al pubblico, come il faro di Camogli o quello di Genova, ma anche il faro di Punta Carena a Capri o anche il faro di San Cataldo a Lecce o quello di Otranto, il faro più ad Est d'Italia.

Veramente l'imbarazzo della scelta!