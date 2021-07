L'incredibile piscina che nasconde al suo interno una città sommersa

Andare in piscina ed essere obbligati, o quasi, a utilizzare la bombola ad ossigeno. Cioè, è vero che chi fa i corsi per prendere la licenza da sub già lo fa, ma qui stiamo parlando di una cosa diversa, cioè di un obbligo dovuto alla profondità delle acque.

A Dubai è stata infatti inaugurata la Deep Dive, una piscina per immersioni che arriva a 60 metri e 2 centimetri di profondità. Un record mondiale che viene così strappato alla cittadina polacca di Mszczonów, non lontano da Varsavia, che solo 8 mesi fa aveva tagliato il nastro ad una piscina profonda appena (si fa per dire) 45,47 metri.





La Deep Dive Dubai è stata pensata per essere multitasking e quindi, ad esempio, diventare un set cinematografico: da qui la decisione di attrezzarla con 56 telecamere subacquee. Ma non solo: c’è una città sommersa con diversi scenari da vivere e dentro cui nuotare, e ci sono divertimenti per tutta la famiglia e campi sportivi, rigorosamente al di sotto del pelo d’acqua.

Già l’acqua: sono 14 milioni i litri necessari per riempirla e la temperatura prevista è di 30 gradi.

Al momento si può accedere solo su invito ma entro la fine dell’anno dovrebbe essere aperta la biglietteria per il pubblico.

(Foto Getty Images)