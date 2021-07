Quel bar nel bosco è un vero incanto

La natura incontaminata della Svezia diventa protagonista di una esperienza unica. Cento milioni di acri di bosco si trasformano nel bar all'aperto più grande del mondo.

Il paese nordico per tutta l'estate lancia l'iniziativa The Drinkable Country. L'obiettivo è quello di far conoscere ai turisti e ai cittadini i prodotti naturali che rendono il cibo e le bevande svedesi tra le eccellenze internazionali.



Il progetto arriva dopo il grande successo dell'Edible Country, il ristorante gourmet all'aperto e fai da te. Ora tra gli splendidi boschi nordici, dove sono stato allestiti oltre 20 tavoli ben distanziati, i visitatori possono cercare da soli gli ingredienti e creare cocktail unici, sotto la guida dei migliori baristi. Vasto il territorio da esplorare. Si passa dalla Lapponia svedese, all'arcipelago di Stoccolma, fino ad arrivare nella High Coast. Ad accompagnare i turisti degli esperti locali.



Facile partecipare. Basta solo acquistare un biglietto aereo, decidere quale paesaggio conoscere, prenotare un tavolo e una volta arrivati non porre limiti alla fantasia da mettere nel bicchiere! Il direttore del programma di cibo e viaggi di Visit Sweden assicura: " le ricette fai da te consentono ai visitatori di esplorare la natura svedese attraverso esperienze di gusto di livello mondiale". Frutta, bacche, verdure e acqua di sorgente potranno essere reperite in maniera naturale dagli ospiti del bar. I menu delle bevande, invece, saranno pensati per riflettere sia la regione in cui si trova il tavolo, sia la stagione. Provare per credere.

(Photo CreditsNiklas Nyman/Visit Sweden)