Tropea tra le 10 spiagge più belle del mondo

Estate, tempo di vacanze e di partenze. Ad aiutarci sulla scelta della meta da raggiungere o da sognare, per questo 2021, ci pensa una singolare classifica realizzata dal sito di comparazione tariffe money.co.uk. Una graduatoria che rivela le 20 spiagge più belle del mondo, almeno secondo gli utenti di Instagram.

Lo fa tenendo in considerazione il numero delle foto che hanno raccolto per ogni metro di lunghezza. Tropicali, selvagge, urbane, intime o affollate queste lingue di sabbia bagnate dal mare regalano sempre grandi emozioni. Quelle che ti fanno dire: Wow!

La notizia è che c'è anche un po' d'Italia nella top ten. Al quarto posto svetta infatti la spiaggia di Tropea, in Calabria con 423 foto per metro. Mentre nella top 20, alla posizione numero 13 troviamo la splendida Cala Goloritzè in Sardegna con 248 foto per metro.

Ma andiamo con ordine.

In testa c'è Kelingking Beach, Nusa Penida di Bali con 4227 scatti. A seguire troviamo l'Australia con la sua Bondi Beach di Sidney, ha raccolto 1776 immagini. Al terzo posto grazie a 587 scatti per metro Railay Beach a Krabi in Thailandia. Non manca la Grecia al numero cinque con la spiaggia del Navagio di Zante. Ci sono anche le Hawaii con Hanauma Bay. Poi il Galles con Tenby North beach, il Portogallo con Praia do Camilo. In nona posizione il Sudafrica con la sabbia di Città del capo, in decima torna Bali con la sua Blue Point Beach.

Per arrivare a questa lista sono stati presi in esame oltre 26 milioni di hashtag associati, infine per ciascuna delle spiagge candidate è stato calcolato il numero di immagini postate per metro di lunghezza. E se non si potranno raggiungere quest'estate, poco conta, possiamo sempre rifarci gli occhi ammirandone le foto esclusive.

Di seguito tutte le località inserite in questa graduatoria. Dalla posizione 11 alla 20°. Cala Saona, Formentera-Spagna. Margate Beach, Kent -Inghilterra. Freedom Beach, Phuket-Thailandia. Cala Gat, Spagna. Kitsilano beach Vancouver- Canada. Lanikai, Hawaii. Bal Harbour beach, Miami-Usa. Durdle Door, Inghilterra. Chiude la spiaggia di Sitges, Spagna. Bellezze naturali da preservare e rispettare!