Alla scoperta dell'Europa a bordo di affascinanti hotel su rotaie

Se nel corso della vostra vita vi è capitato di viaggiare in paesi dove le distanze chilometriche sono notevoli, beh, non resterete sorpresi da questa notizia. Certo, la cosa più veloce è prendere un aereo in quei casi, ma se si vuole raggiungere mete che non sono proprio al centro dei percorsi turistici la soluzione è quella di spostarsi con bus e treni. E per ovviare al problema delle distanze spesso si viaggia di notte, in modo poi da avere giornate piene per visitare i luoghi prescelti.

Se si viaggia negli Stati Uniti, in Sudamerica, in India, Cina, Messico, Canada è una pratica piuttosto comune. Lo è invece molto meno in Europa, dove le distanze sono molto inferiori e le compagnie aeree low cost hanno cambiato non poco le nostre abitudini. Qualcosa di simile, alle nostre latitudini, c’era 30 e più anni fa, l’ormai leggendario Inter rail, primo viaggio senza famiglia per moltissimi giovani degli anni 70, 80 e inizio anni 90.

Ora una nuova startup francese ha messo in piedi qualcosa di molto simile, anche se riveduto e corretto: il progetto si chiama Midnight Trains, una sorta di convoglio-hotel dotato di tutti i confort per dormire al meglio sulle rotaie mentre ci si sposta tra una capitale europea e l’altra. Le città inizialmente coinvolte dovrebbero essere 12: Madrid, Lisbona, Porto, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Vienna, Praga, Budapest, Berlino, Amburgo, Copenhagen, Edimburgo e – ovviamente – Parigi. Ci sono vagoni di ogni tipo, suite, bagni privati, ristoranti alla carta e bar aperti 24 ore su 24 su tutti i treni interessati. Il progetto dovrebbe diventare operativo nel 2024.