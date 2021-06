Le grandi bellezze italiane adesso sono in un archivio online

L’Italia è uno dei paesi più amati dai turisti di tutto il mondo. Ogni anno, covid a parte, milioni di persone di ogni continente si riversano a sud delle Alpi attirate da una concentrazione di bellezze artistiche, naturali e culturali che non ha eguali.

L’Agenzia Nazionale del Turismo prova a mettere un minimo di ordine in questo patrimonio infinito e ha dato vita alla Open Library, un nuovo gigantesco archivio fotografico online delle bellezze paesaggistiche d’Italia con licenza creative commons. Traduciamo: tutti possono partecipare con le proprie immagini.

Se volessimo semplificare enormemente il tutto si potrebbe dire che siamo di fronte a una sorta di Instagram dedicato, perché qui troviamo paesaggi, monumenti, angoli e piatti di ogni borgo, paese e città del nostro paese.

La licenza Creative Commons regola poi il diritto d’autore e le condizioni di utilizzo: in pratica chiunque può partecipare all’arricchimento dell’archivio, basta inviare la propria foto che poi sarà scelta – o meno – da una commissione interna.

Ogni immagine contiene tag e metadati che ne consentono la localizzazione geografica, i soggetti protagonisti della stessa e tutti i dati relativi all’autore dello scatto.