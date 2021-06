I parchi più belli d'Italia: ecco i magnifici 10

Dieci parchi italiani sono arrivati alla finale del concorso "Il parco più bello d'Italia". Sarà un comitato tecnico-scientifico a decretare il percorso più bello. In lizza cinque giardini pubblici e cinque privati, visitabili da tutti. Per la giuria composta da sei specialisti del settore non sarà facile scegliere i due vincitori, uno per categoria.

La decisione sarà annunciata entro la fine dell'estate. A contendersi la vittoria ci sono tra gli altri: i Giardini Botanici Villa Taranto a Verbania Pallanza, in Piemonte, e i Giardini Reali di Venezia. A Trieste c'è il Castello di Duino che darà del filo da torcere, ad Alassio i Giardini di Villa della Pergola.

Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico del Belpaese da Nord a Sud è lo scopo del concorso.

L'iniziativa, dell'architetto Leandro Mastria, ha il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, del ministero dell'Ambiente, dell'Unesco, dell'ACI, del FAI Fondo per l'Ambiente Italiano e dell'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio.

Tra labirinti, dimore storiche e castelli, da cosa saranno affascinati i giurati? Troppo presto per dirlo. Serve attendere ancora qualche settimana.

(Foto Getty Images)