Il magico borgo che in Sardegna certifica il suo spettacolare cielo stellato

Meno di quattrocento abitanti in giro per le strade di giorno, miliardi di stelle di notte a illuminare il cielo di Allai. Il piccolissimo centro sardo del Barigadu, territorio della provincia di Oristano, ha ridotto così bene l’inquinamento luminoso che ora può ben sperare di ottenere la prestigiosa certificazione Starlight, riconoscimento dedicato alla salvaguardia del cielo rilasciato dagli astrofisici della spagnola Starlight Fundación.

Allai è il primo comune sardo a formalizzare, anche attraverso una delibera dello scorso 15 giugno, l’adesione agli obiettivi del Piano d’Azione per la protezione del Cielo e a quelli contenuti nella dichiarazione in difesa del Cielo Notturno e del diritto alla Luce delle Stelle, nota come ‘Dichiarazione de La Palma 2007’.

Il borgo riposa adagiato ai piedi del massiccio del Grighine e mira a diventare meta per i sempre più numerosi astro-turisti. Chissà che non lo fosse anche nel passato… Antichissime testimonianze, come le sue famose tombe dei giganti e imponenti menhir, che in Sardegna prendono il nome di perdas fittas o pedras fittas, raccontano la longeva storia di Allai, che si perde in lontananza sino ad arrivare alla preistoria.