Bezos ti porta nello spazio. Al prezzo di 28 milioni di dollari

Il 20 luglio 2021 sarà una data destinata a restare nella storia, tanto per l'esplorazione spaziale quanto per le nuove frontiere del turismo. Quel giorno, infatti, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, effettuerà il primo volo in orbita con la navicella New Shepard, della sua società Blue Origin. Sarà lanciata dal Texas occidentale, se, l'operazione procederà bene, Bezos riuscirà a bruciare Elon Musk e Richard Branson che hanno lo stesso obiettivo.

Jeff Bezos sarà accompagnato dal fratello Mark e da altri due passeggeri. Uno non sa chi sia, mentre l'altro è il vincitore di un'asta multimilionaria che mette in palio un altro posto. Ma non se ne conosce ancora l'identità. Il prezzo di partenza dell'asta era di 4,8 milioni di dollari e in meno di dieci minuti è arrivato (e si è fermato) a 28 milioni. Il ricavato andrà a Club For The Future di Blue Origin, un’organizzazione benefica per la scienza e l’istruzione.



Il 20 luglio non è una data scelta a caso. Quel giorno infatti ricorrerà il 52° anniversario dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11, la missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin.



Il viaggio aprirà le porte a una forma di turismo fantascientifico, ma è anche una specie di "Beautiful" spaziale per "super-ricchi". Elon Musk è stato scelto dalla Nasa per portare la prima donna sulla Luna con la sua SpaceX, mentre, Richard Branson e Virgin Galactic hanno effettuato lo scorso febbraio un test con lo spazio-plano SpaceShip Two, funzionale al volo suborbitale con passeggeri e che ha avuto successo!

Ora, tocca a Jeff Bezos completare questo triangolo.

