1200 km l'ora: anche in Italia il treno supersonico Hyperloop

Quando nel 2016 Zaha Hadid è morta ha lasciato un vuoto enorme nel mondo dell’architettura: la 66enne aveva infatti firmato infatti alcuni dei palazzi più iconici del mondo. L’irachena (Zaha Hadid era infatti nata a Baghdad nel 1950) non c’è più, ma lo studio londinese che porta il suo nome è invece attivissimo e ora ha firmato un accordo con Hyperloop Italia per portare in Italia il treno supersonico, capace di raggiungere i 1200 km orari.

Si tratta di una tecnologia (motori lineari a induzione e compressori d’aria, ma si sta lavorando anche sulla lievitazione magnetica) che sembra uscire da un fumetto ma ormai è una realtà: il vulcanico e discusso Elon Musk ci sta lavorando sopra con la sua Space X da ormai 10 anni e lo scorso novembre è stato fatto un primo test con uomini a bordo nel deserto del Nevada.

Per l’Italia la prima tratta su cui si sta lavorando è quella che collega l’aeroporto di Malpensa a Milano, che diventerebbe raggiungibile in meno di 10 minuti. Non sarebbe l’unica, ma è quella su cui si starebbe già facendo uno studio di fattibilità. Incerti i tempi di realizzazione, che non saranno comunque brevissimi: indiscrezioni parlano di un possibile primo viaggio nel 2030 ma non c’è nulla di ufficiale. Hyperloop Italia fa parte del gruppo Virgin e il nostro paese è nel ristretto novero dei primissimi in cui questa tecnologia sta muovendo i primi passi concreti verso un servizioo aperto al pubblico assiema a India, Russia e Cina.

(foto Getty Images)