Un affascinante treno storico sulle orme di Dante

Nato a Firenze nel 1265, Dante si spegneva a Ravenna 700 anni fa.

Un treno, ma non un treno qualunque, vuole ricordare il padre della lingua italiana collegando le due città e viaggiando attraverso le sue terre: una vecchia locomotiva a vapore, partita dal binario 16 della stazione fiorentina di Santa Maria Novella, ha ripreso a correre sulla storica tratta ferroviaria faentina, valicando l'Appennino tosco-emiliano.

Il 7 giugno sosta straordinaria a Marradi (Firenze) per il concerto dell'Orchestra 'Luigi Cherubini' diretta dal Maestro Riccardo Muti per la riapertura dello storico teatro accademico degli Animosi, realizzato tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento.

Il ministro Franceschini, che ha avuto l’onore di salire sul treno per il viaggio inaugurale, ha detto: "La partenza di questo treno è un altro passo verso il ritorno alla normalità. Inoltre, il fatto che si tratti di un treno storico ribadisce l'impegno del ministero della Cultura nel recupero dello straordinario patrimonio custodito dalla Fondazione Ferrovie dello Stato, fatto di treni d'epoca e di tratte ferroviarie attraverso paesaggi straordinari".

Per il titolare della Cultura "questo viaggio vuole simbolicamente rilanciare questo investimento, che ha trovato anche risorse importanti nel recovery fund", pari a 435 milioni di euro, "per il recupero delle ferrovie storiche". Inoltre, ha sottolineato il ministro, "questo è il primo momento pubblico di presentazione in presenza dell'anno di Dante. Sono centinaia gli eventi che ricorderanno Dante nel 2021, sia in Italia che all'estero".

(Foto Getty Images)