L'oasi pensile sbocciata a New York è mozzafiato

A New York un’oasi verde è sbocciata sul fiume Hudson, che separa la Big Apple dal New Jersey. Si trova a Little Island ed è stata realizzata da Heatherwick Studio accostando 132 pilastri in cemento armato, a forma di tulipano.

Costata 260 milioni di dollari, l’opera occupa l’area del Meatpacking District Sud, a pochi passi dal Whytney Museum, dove sorgeva il Pier 54 (il molo su cui sbarcarono dal Carpathia i sopravvissuti del Titanic) distrutto nel 2012 dall’uragano Sandy. L’isolotto artificiale, prospiciente il celeberrimo skyline, è dotato di percorsi con alberi e fiori rari, animato da spettacoli e performance artistiche, organizzate nell’anfiteatro in legno o nella piazza centrale.

Una sorta di pontile-giardino circondato dall’acqua, collegato alla terra ferma da due passerelle allineate alla griglia stradale. Uno dei punti di forza di Little Island è sicuramente l’aspetto paesaggistico, che scommette su oltre 400 specie diverse di piante distribuite ai quattro angoli: a ricreare la vegetazione tipica dei principali microclimi nordamericani.

