Regala un libro e ottieni un soggiorno gratuito in hotel

Alzi la mano chi ha mai sentito parlare di Macchiagodena. Sembra il nome di un qualche incantesimo di Harry Potter, ma in realtà è un (bellissimo) e antico borgo che si trova sulle montagne in provincia di Isernia, in Molise.

Per rilanciare il turismo il comune e gli operatori del settore hanno dato vita all’iniziativa “Genius Loci”: di cosa si tratta? Facilissimo. A chiunque donerà un libro verrà offerto un soggiorno gratis nei bed & breakfast e negli agriturismi della zona.

Pronto anche lo slogan, “Portami un libro e ti regalo l'anima”. Si parte da fine giugno, quando si spera che le restrizioni per la pandemia saranno ormai davvero poche.

Come funziona? Bisognerà contattare l’amministrazione comunale che indicherà il posto dove dormire, se ci sarà la disponibilità anche per più notti. Unica condizione: libri da donare, di qualsiasi tipo e genere.

Il castello longobardo di Macchiagodena è sede nazionale del network "Borghi della lettura", il mare Adriatico è lontano un’ottantina di km, non lontano c’è invece il sito archeologico romano di Saepinun mentre di sentieri naturalistici e percorsi per biking e trekking ce n’è quanti volete. Avete qualche libro che vi avanza?

