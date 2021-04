Italia, che bellezza: ecco i quartieri di 20 città da visitare almeno una volta nella vita

L’Italia è il Paese delle piazze: crocevia di vite e di affari, sin dall’antichità. Ogni quartiere ha le sue, e lo stesso quartiere diventa cuore pulsante della comunità: esistenza che scorre autenticamente nella sua percezione, distante anni luce dalle occasioni virtuali di incontro.

Il proprio quartiere non si scorda mai: quello in cui si è abitato, quello in cui ci si è trasferiti, quello scelto per un soggiorno in un’altra città. Da sempre, questa entità urbana mantiene e custodisce identità, senso di comunità, progettazione: culla per chi ne fa la sua casa o vi trascorra del tempo.

A chiunque volesse (ri)scoprirli, viene in soccorso l’accurata selezione elaborata da uno studio: mette in risalto i 20 quartieri più belli delle città italiane.

Eccoli, in ordine non prioritario di attrazione: ma in semplice forma elencatoria…

Borgo San Frediano, Firenze

Dorsoduro, Venezia

Rione Monti, Roma

Isola, Milano

La Crocetta, Torino

Borgo Teresiano, Trieste

Boccadasse, Genova

Santo Stefano, Bologna

Bari Vecchia, Bari

Castello, Cagliari

Sasso Barisano e Sasso Caveoso, Matera

La Kalsa, Palermo

Posillipo, Napoli

Centro Storico, Urbino

Via della Viola, Perugia

Borgo Rivera, L’Aquila

Borgo Antico, Termoli

Lungomare, Reggio Calabria

Città Vecchia, Bolzano

Piazza Chanoux, Aosta

(Foto di blank76 da Pixabay)