E ora i tulipani danno spettacolo: il video dall'Olanda

E' il parco primaverile più bello del mondo: per mesi tulipani, narcisi e giacinti in fiore tappezzano il giardino olandese Keukenhof, nei pressi della città di Lisse. Uno spettacolo colorato e profumato che ha sempre attirato migliaia di visitatori da ogni parte del pianeta; oggi, non potendo solcare i sentieri costeggiati da bulbi, è possibile comunque apprezzarlo da remoto.



Il vero protagonista, da metà marzo sino a maggio, è il tulipano, di svariate tonalità: dal bianco candido al viola, dal rosso all’arancione. Sfrangiato, acuminato, variegato, striato. Caratteristiche diverse che fanno di ogni bulbosa un fiore unico e speciale.



Il festival, che non rinuncia al suo appuntamento annuale, ha quindi deciso di lanciare il "Keukenhof Virtually Open", una visita virtuale al parco, che ospita i fiori e gli angoli più belli, il Beach Garden, 2500 alberi di 87 specie diverse, un lago, canali e vasche d'acqua con fontane, un mulino a vento e numerose sculture.



"Se le persone non possono venire a Keukenhof, porteremo Keukenhof alle persone", lo slogan dell'iniziativa.

Per la visita virtuale si accede dalla pagina ufficiale del Keukenhof o dal canale YouTube.