Case a 1 euro anche in Basilicata: e stavolta senza costi aggiuntivi!

Laurenzana, Basilicata: 1700 anime, la Chiesa Madre di inizio 1200, il Castello medievale eremo di monaci basiliani, poi roccaforte araba, infeudato dai Normanni. Dai suoi 850 metri arroccati il panorama è mozzafiato. E poco distante c’è anche il Planetario-Osservatorio-Astronomico di Anzi. Ma questo piccolo gioiello lucano soffre lo spopolamento.

E allora ecco l’idea: come altri paesini italiani, questo micro-Comune della Basilicata ha aderito al progetto "Case a 1 euro”, ma con un dettaglio che fa la differenza: oltre a concedere le proprietà a meno di duemila delle vecchie lire, ne permette l'acquisto senza cauzione.

"Vogliamo aiutare i nuovi arrivati ad acquistare la casa dei loro sogni senza rendere loro difficile seguire procedure noiose e requisiti rigorosi. Ecco perché non chiediamo alcuna garanzia di deposito, contiamo sulla buona fede e sull’impegno degli acquirenti, ma monitoreremo costantemente i lavori in corso e lo stato della ristrutturazione", ha spiegato alla CNN (sì, alla CNN!) il sindaco Michele Ungaro.

Insomma, tutti i soldini a disposizione del sogno possono essere investiti nei lavori di ristrutturazione, che devono iniziare non più di tre mesi dopo l'acquisto e devono essere completati entro tre anni. L'amministrazione locale ha scelto di mantenere i costi delle pratiche burocratiche al minimo. Un vero richiamo per italiani e stranieri che vogliono cambiare vita o fare un investimento.

"Per accelerare i tempi sarebbero meglio se gli acquirenti interessati si mettessero subito in contatto con una bozza di piano di ciò che intendono fare con la loro nuova proprietà e quanti soldi intendono investire nel restyling", ha detto il primo cittadino. "A volte può essere difficile navigare attraverso la regolamentazione, soprattutto se sei straniero. Vogliamo che questa avventura sia un piacere, non un peso!”.