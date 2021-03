E' quella di Lampedusa la spiaggia più bella d'Europa

Il primo posto al mondo lo ha conquistato la spiaggia di Whitehaven, in uno dei luoghi meno facilmente accessibili dello stato australiano del Queens, a due passi dalla Grande Barriera Corallina. E’ quella la spiaggia più bella del mondo secondo gli utenti di TripAdvisor, anche se per raggiungerla bisogna necessariamente avere una barca o, in alternativa, un elicottero o un idrovolante.

Ma anche l’Italia si difende e con la Spiaggia dei Conigli in quel di Lampedusa conquista il Travellers’ Choice Best of the Best Awards for Beaches dell’intero continente europeo, edizione 2021. Tradotto: è la migliore spiaggia del Vecchio Mondo. Un premio che arriva dopo il primo posto mondiale del 2013 e la medaglia d’oro italiana ed europea per gli anni 2014, 2015 e 2019.

I voti sono espressi direttamente dagli utenti del portale di recensioni turistiche più utilizzato al mondo. La Spiaggia dei Conigli, aperta al pubblico solo nelle ore diurne, si trova all’interno di un’area protetta e ha battuto Playa de Cofete a Fuerteventura e la Praia da Falesia di Olhos de Agua, in Portogallo. Quarto posto per la Spiaggia della Concha, nella baia della Concha a San Sebastian (Spagna), seguita da Bournemouth Beach in Inghilterra. Un ultimo dato: il 60% degli utenti non vede l’ora di tornare a sdraiarsi sulla sabbia in riva al mare. E mettersi alle spalle pandemie, chiusure e restrizioni.

(Foto Getty Images)