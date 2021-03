Un'isola da sogno delle Bahamas va all'asta

St. Andrews, la più grande isola privata delle Bahamas, è stata appena messa all'asta

Voglia di scappare? Di voltare pagina? Si può fare. Basta mettere mano al portafoglio e comprare un’isola da sogno: alle Bahamas è stata appena messa all'asta la più grande isola privata dell'arcipelago a sud di Miami, St. Andrews, conosciuta anche come Little Ragged Island.

L'asta si aprirà il 26 marzo e non c'è una base, anche se si ipotizza che si partirà da 19 milioni e mezzo di dollari, come specifica Concierge Auctions, una delle più prestigiose case d'asta del mondo che detiene la vendita.

Se per i più il sogno è già infranto, secondo Laura Brady, CEO e co-fondatrice di Concierge a Mansiona Global, la domanda di isole private negli Stati Uniti ha avuto un’impennata: «Stiamo assistendo a un aumento significativo dell'interesse di acquirenti e venditori per questo tipo di destinazioni tropicali di alto livello nell'ultimo anno… questo è il momento per trovare il proprio paradiso personale!».

St. Andrews, 300 ettari circondati da uno dei mari più belli del mondo e da 9 chilometri di spiagge di sabbia bianca, quasi inesplorati. Chi la comprerà potrà farci quello che vuole. L’ipotesi più probabile è che Little Ragged Island finisca per ospitare un lussuoso resort, con annesso campo da golf da 18 buche.

Il piccolo Eden è anche facile da raggiungere: si trova a dieci minuti di navigazione da Ragged Island, un’isola di soli 23 chilometri quadrati, ma dotata di aeroporto!

(foto Getty Images)