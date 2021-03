In aeroporto adesso gli abbracci si pagano

Ora, anche l'affetto ha un prezzo e i saluti un peso economico.

Succede all’aeroporto di Gatwick, a 45 chilometri da Londra, dove, è stata istituita una tariffa ad hoc per chi accompagna un proprio caro o un amico allo scalo: circa 6 euro per 10 minuti di sosta, più di 17 euro per venti minuti e ben 29 euro per mezz’ora di chiacchierata.

Il settore aeroportuale spera così di rimpinguare le casse, quasi svuotate dal crollo dei passeggeri, a causa del particolare momento che sta vivendo il mondo intero. L'imposta, dovrebbe così servire ad alleggerire di 1,75 miliardi di euro il peso sui conti, anche se non è facile fare una stima precisa degli importi che la "tassa sugli abbracci" potrebbe portare nelle casseforti.

Si dovrà pagare il pedaggio dal prossimo 8 marzo, e sarà presto replicato anche all’aeroporto di Heathrow che, in una nota, parla di "tassa di accesso al piazzale" prevista per gli ultimi tre mesi dell'anno.

(Foto Getty Images)